Российские военные помогли ООН доставить гуманитарный груз в Восточную Гуту в Сирии

Российские военные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии помогли ООН доставить гуманитарный груз из Дамаска в Восточную Гуту, обеспечив безопасность международного гумконвоя, сообщила глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Сирии Мариан Гасер.
"В этот раз не было никаких препятствий при прохождении колонны. (Российскими военными - ИФ) обеспечивалась полная безопасность сотрудников международной организации", - сказала она, отметив, что военная полиция РФ стала гарантом безопасной доставки гуманитарного груза ООН в зону деэскалации "Восточная Гута".
По ее словам, российской стороне удалось согласовать с властями Сирии и представителями МККК доставку в этот район пригорода Дамаска 300 тонн гуманитарной помощи - муки, крупы, масла, продуктовых наборов и необходимых медикаментов.
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