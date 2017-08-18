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Дальнее зарубежье 18.08.2017 10:17

Российские военные помогли ООН доставить гуманитарный груз в Восточную Гуту в Сирии

Российские военные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии помогли ООН доставить гуманитарный груз из Дамаска в Восточную Гуту, обеспечив безопасность международного гумконвоя, сообщила глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Сирии Мариан Гасер.

"В этот раз не было никаких препятствий при прохождении колонны. (Российскими военными - ИФ) обеспечивалась полная безопасность сотрудников международной организации", - сказала она, отметив, что военная полиция РФ стала гарантом безопасной доставки гуманитарного груза ООН в зону деэскалации "Восточная Гута".

По ее словам, российской стороне удалось согласовать с властями Сирии и представителями МККК доставку в этот район пригорода Дамаска 300 тонн гуманитарной помощи - муки, крупы, масла, продуктовых наборов и необходимых медикаментов.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, СИРИЯ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]