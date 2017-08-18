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Финансы 18.08.2017 09:50

Манат подорожал к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 августа сохранил на уровне 1,7008 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 17 августа ЦБА установил на уровне 1.9963 манат/1EUR (17 августа - 2,0035 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю установил на уровне 0.0287 манат/1RUB (17 августа - 0,0286 манат/1RUB).

Ф.Исазаде

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Тэги: МАНАТ, ЕВРО, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]