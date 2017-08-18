Манат подорожал к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 августа сохранил на уровне 1,7008 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 17 августа ЦБА установил на уровне 1.9963 манат/1EUR (17 августа - 2,0035 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю установил на уровне 0.0287 манат/1RUB (17 августа - 0,0286 манат/1RUB).
Ф.Исазаде
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