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ТЭК 18.08.2017 10:04

Цены на нефть стабильны после подъема накануне, Brent торгуется около $51 за баррель

Цены на нефть стабильны в пятницу после первого за четыре сессии подъема накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в пятницу опустилась на $0,04 (0,08%) - до $50,99 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подорожали на $0,76 (1,51%) - до $51,03 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,04 (0,08%) - до $47,05 за баррель. Контракт подорожал на $0,31 (0,66%) - до $47,09 за баррель по итогам предыдущей сессии.

"Подъем рынка в четверг, вероятно, связан с тем, что технические индикаторы спровоцировали покупки контрактов после падения цены WTI ниже уровня поддержки в $47 за баррель, - цитирует MarketWatch аналитика по нефтяному сектору Clipper Data Троя Винсента. - С точки зрения фундаментального анализа, несмотря на сохраняющиеся ожидания снижения запасов нефти в США до конца августа, никаких "бычьих" сигналов для рынка не было".

Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в минувшую среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года.

Тем временем, запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, что вдвое превзошло снижение, ожидавшееся экспертами S&P Global Platts (3,6 млн баррелей), пишет MarketWatch

Соглашение ОПЕК+ об ограничении производства нефти "отошло на второй план, поскольку устойчивый тренд в добыче в США продолжает сдерживать рост цен", говорит один из авторов издания Sevens Report Тайлер Ричи.

"При отсутствии геополитических катализаторов, уровень в $50 за баррель для WTI, вероятно, останется устойчивым уровнем сопротивления в ближайшее время, а если добыча нефти в США продолжит расти, давление на стоимость нефти продолжится", - отмечает эксперт.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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