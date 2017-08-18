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Внешняя политика 18.08.2017 10:22

Президент Алиев соболезновал королю Испании в связи с терактом в Барселоне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил телеграмму соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с гибелью мирных граждан в результате вылазки террористов в Барселоне.

«Мы глубоко опечалены новостью о гибели и ранении людей в результате теракта в вашей стране. Мы крайне возмущены этим беспощадным терактом против мирного населения и считаем необходимым ведение решительной борьбы со всеми проявлениями терроризма», - отмечает И.Алиев в телеграмме, которая опубликована на официальном сайте президента Азербайджана.

И.Алиев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщалось, 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.

18 августа полиция Каталонии провела спецоперацию в городе Камбрильс в ходе которой обнаружила и ликвидировала четверых подозреваемых в организации нового теракта и ранить одного. По данным местных СМИ, на них были пояса смертников.

Власти Испании назвали случившееся терактом. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение в Барселоне.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне, а также выразил соболезнования жертвам атаки и их близким.

"Правительство объявляет официальный траур с 00:00 18 августа", - заявил он на пресс-конференции.

Все флаги на госучреждениях будут приспущены.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ИСПАНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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