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Дальнее зарубежье 18.08.2017 13:12

В теракте в Барселоне пострадали более 20 французов - МИД Франции

Среди пострадавших в теракте в Барселоне не менее 26 граждан Франции, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

"26 французов ранены, по меньшей мере, 11 человек тяжело. Мои мысли с соотечественниками, а также с их близкими, которым я направляю слова сочувствия в этот горестный момент. Днем я направлюсь в Барселону для того, чтобы посетить французов, пострадавших в этом гнусном акте, и чтобы заверить народ и власти Испании в поддержке со стороны Франции", - заявил Ж.-И. Ле Дриан.

Ранее сообщалось, что в числе более сотни пострадавших - граждане и подданные Испании, Австралии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Франции. Также подтверждено, что среди 13 жертв теракта трое немцев и один бельгиец.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, ФРАНЦУЗЫ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]