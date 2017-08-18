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Дальнее зарубежье 18.08.2017 12:34

Военные учения Южной Кореи и США начнутся 21 августа, по масштабу не будут уступать прошлогодним, заявляют в Сеуле

Южная Корея и США проведут двухнедельные совместные военные учения, подобные тем, которые проводились в 2016 году, сообщили в министерстве обороны Южной Кореи.

"В этом году военные учения будут такими же по масштабу, как в прошлом году", - приводит южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн слова представителя военного ведомства Южной Кореи.

Таким образом, Сеул опроверг слухи, что совместные маневры Ulchi Freedom Guardian будут не столь масштабными, как в 2016 году, чтобы не вызывать раздражение у руководства КНДР.

Представитель минобороны Южной Кореи отметил, что учения начнутся в понедельник 21 августа и продлятся две недели.

Пхеньян называет учения, подобные Ulchi Freedom Guardian, репетицией вторжения в Северную Корею.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]