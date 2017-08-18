Военные учения Южной Кореи и США начнутся 21 августа, по масштабу не будут уступать прошлогодним, заявляют в Сеуле

Южная Корея и США проведут двухнедельные совместные военные учения, подобные тем, которые проводились в 2016 году, сообщили в министерстве обороны Южной Кореи.

"В этом году военные учения будут такими же по масштабу, как в прошлом году", - приводит южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн слова представителя военного ведомства Южной Кореи.

Таким образом, Сеул опроверг слухи, что совместные маневры Ulchi Freedom Guardian будут не столь масштабными, как в 2016 году, чтобы не вызывать раздражение у руководства КНДР.

Представитель минобороны Южной Кореи отметил, что учения начнутся в понедельник 21 августа и продлятся две недели.

Пхеньян называет учения, подобные Ulchi Freedom Guardian, репетицией вторжения в Северную Корею.