Флаги ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе приспущены в знак траура по жертвам теракта в Барселоне

Европейская комиссия в память о жертвах террористической атаки в Барселоне приспустила в пятницу флаги Евросоюза на мачтах у здания своей штаб-квартиры в Брюсселе.

"Наши флаги приспущены по случаю ужасной и подлой атаки. Все солидарны с семьями жертв, с Барселоной и Испанией", - сообщается в пятницу в "Твиттере" Еврокомиссии, в котором также публикуется фотография здания ЕК с приспущенными флагами.

Накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выражая соболезнования в связи с терактом, заявил: "Эта подлая атака была преднамеренно нацелена на тех, кто наслаждался жизнью и уделял время своим семьям и друзьям. Нас никогда не запугать подобным варварством".

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель фургона пока не найден. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.