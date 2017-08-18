Оппозиционный лидер Ирана прекратил голодовку из-за уступок со стороны правительства

Иранский оппозиционный лидер Мехди Кярруби, находящийся под домашним арестом, закончил голодовку после того, как правительство согласилось удалить из его дома сотрудников МВД, передает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.
По ее данным, М.Кярруби встретился с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Хасаном Газизаде-Хашеми и получил от него определенные заверения, после чего прекратил голодовку.
Накануне сообщалось, что бывший спикер иранского меджлиса (парламента) М.Кярруби, шесть лет находящийся под домашним арестом, госпитализирован спустя сутки после того, как объявил голодовку.
Оппозиционер начал голодовку с требованием установить дату судебных слушаний по своему делу. Позднее М.Кярруби доставили в больницу после того, как у него диагностировали повышенное давление.
Супруга М.Кярруби сообщила, что он также требовал удаления сотрудников МВД и демонтажа камер наблюдения из его дома.
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