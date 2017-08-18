Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 22° 33° 20 Авг 22° 33° 21 Авг 23° 33°

Регион 18.08.2017 13:27

Оппозиционный лидер Ирана прекратил голодовку из-за уступок со стороны правительства

Иранский оппозиционный лидер Мехди Кярруби, находящийся под домашним арестом, закончил голодовку после того, как правительство согласилось удалить из его дома сотрудников МВД, передает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, М.Кярруби встретился с министром здравоохранения и медицинского образования Ирана Хасаном Газизаде-Хашеми и получил от него определенные заверения, после чего прекратил голодовку.

Накануне сообщалось, что бывший спикер иранского меджлиса (парламента) М.Кярруби, шесть лет находящийся под домашним арестом, госпитализирован спустя сутки после того, как объявил голодовку.

Оппозиционер начал голодовку с требованием установить дату судебных слушаний по своему делу. Позднее М.Кярруби доставили в больницу после того, как у него диагностировали повышенное давление.

Супруга М.Кярруби сообщила, что он также требовал удаления сотрудников МВД и демонтажа камер наблюдения из его дома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ОППОЗИЦИОНЕР, ГОЛОДОВКА, ОКОНЧАНИЕ


Похожие новости


В Иране приговорили к заключению сына оппозиционного лидера - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]