В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД

Двенадцать человек пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

За сутки на территории республики было зафиксировано 115 преступлений, 26 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 45 человек.

Зафиксировано восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев