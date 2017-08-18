В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД

Двенадцать человек пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
За сутки на территории республики было зафиксировано 115 преступлений, 26 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 45 человек.
Зафиксировано восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
Минобороны Азербайджана опровергает информацию о крупных потерях в апреле 2016 года
Меня вынуждают уйти из политики и литературы, угрожая похищением моей дочери - армянский правозащитник
Эрдоган посетит в начале сентября с визитом Азербайджан и Казахстан
Нефть завершает в минусе третью неделю подряд, Brent торгуется около $51,1 за баррель
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле выросли на 2%
Аренда коммерческой недвижимости в Баку во II квартале подорожала на 1,7%
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Бывший вице-президент США Гор посоветовал Трампу уйти в отставку
Граждане больше 25 стран пострадали при теракте в Барселоне
Лукашенко с младшим сыном испытывают новый комбайн на "президентском" пшеничном поле
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»