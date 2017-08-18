"Хезболла" осудила теракт в Барселоне и призвала к борьбе с ИГ

Ливанское шиитское движение "Хезболла" осудило террористическую атаку в Барселоне, ответственность за которую взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

"Это новое преступление - еще одно доказательство криминальной направленности, которую культивирует в своих людях эта террористическая организация", - цитирует заявление организации ливанское издание "Дэйли стар".

"Хезболла" отметила, что преследование и убийство невинных людей было частью "сатанинского" плана, реализованного ИГ, цель которого "опорочить образ настоящего ислама, тем, что они называют себя его приверженцами".

"По мере того, как растет численность терактов по всему миру, преследование этой организации и блокирование ее подрывных идей должно стать прерогативой всех достойных и свободных людей мира", - отмечается в заявлении движения "Хезболла".

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать троих подозреваемых в совершении теракта. Водитель фургона пока не найден.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.