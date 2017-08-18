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Дальнее зарубежье 18.08.2017 12:56

Во втором арендованном террористами в Каталонии фургоне взрывчатки не оказалось

Испанские взрывотехники не нашли взрывчатку в еще одном арендованном террористами фургоне, сообщает в пятницу испанская газета "Вангуардиа".

Этот фургон был обнаружен в городе Вик примерно в 60 км от Барселоны вскоре после того, как на центральной пешеходной улице каталонской столицы - бульваре Рамбла был совершен наезд на пешеходов. Жертвами этой террористической атаки стали 13 человек, более сотни получили ранения и травмы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]