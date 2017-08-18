Во втором арендованном террористами в Каталонии фургоне взрывчатки не оказалось

Испанские взрывотехники не нашли взрывчатку в еще одном арендованном террористами фургоне, сообщает в пятницу испанская газета "Вангуардиа".

Этот фургон был обнаружен в городе Вик примерно в 60 км от Барселоны вскоре после того, как на центральной пешеходной улице каталонской столицы - бульваре Рамбла был совершен наезд на пешеходов. Жертвами этой террористической атаки стали 13 человек, более сотни получили ранения и травмы.