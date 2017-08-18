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Дальнее зарубежье 18.08.2017 13:05

В институтах ЕС в полдень пятницы минутой молчания помянут жертв теракта в Барселоне

Европейская комиссия, как и другие институты ЕС в Брюсселе, объявят в пятницу в полдень по местному времени (14:00) минуту молчания в память жертв теракта в Барселоне 17 августа.

"12:00 - минута молчания по жертвам атаки в Барселоне", - указала Еврокомиссия в своем расписании на пятницу.

Как сообщалось, жертвами атаки террориста, направившего фургон на толпу на главной туристической улице в Барселоне, стали 13 человек, более 100 пострадали. Также стало известно об инцидентах в двух менее крупных городах Каталонии. Полиция ликвидировала пять террористов.

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Тэги: ЕС, ИСПАНИЯ, ТЕРАКТ, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]