В институтах ЕС в полдень пятницы минутой молчания помянут жертв теракта в Барселоне

Европейская комиссия, как и другие институты ЕС в Брюсселе, объявят в пятницу в полдень по местному времени (14:00) минуту молчания в память жертв теракта в Барселоне 17 августа.

"12:00 - минута молчания по жертвам атаки в Барселоне", - указала Еврокомиссия в своем расписании на пятницу.

Как сообщалось, жертвами атаки террориста, направившего фургон на толпу на главной туристической улице в Барселоне, стали 13 человек, более 100 пострадали. Также стало известно об инцидентах в двух менее крупных городах Каталонии. Полиция ликвидировала пять террористов.