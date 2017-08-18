Азербайджан и Боливия отменили визу для лиц с диппаспортами

Азербайджан и Боливия подписали в пятницу в Баку соглашение об отмене виз для лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами.

Документ был подписан министрами иностранных дел Азербайджана и Боливии Эльмаром Мамедъяровым и Фернандо Уанакуни Мамани.

Кроме того, главы МИД провели встречу один на один и в расширенном составе, в ходе которых обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, сотрудничества и согласования позиций на международных площадках, а также вопрос региональной и мировой повестки.

Ф.Исазаде