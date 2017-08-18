Подозреваемый по делу о теракте в Барселоне, арестованный в Риполе, также оказался марокканцем - СМИ

Третий подозреваемый по делу о теракте в Барселоне, арестованный ранее полицией в городе Риполь, является 34-летним выходцем из Марокко, сообщает сайт британского издания "Дейли телеграф" со ссылкой на полицию Каталонии.

В полиции подтвердили, что этот арестованный был связан с другим подозреваемым - марокканцем Дриссом Укабиром, а также с водителем фургона, который совершил наезд на пешеходов в Барселоне.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и более 100 человек получили ранения. Водитель фургона пока не найден, однако полиции удалось задержать трех подозреваемых в совершении теракта.

Подозреваемому Д.Укабиру - 28 лет. Он родился в Марокко и легально проживал на территории Испании.

Испанские СМИ ранее сообщали, что этого человека задержали, когда он направлялся в правоохранительные органы сообщить о краже документов. В прошлом Д.Укабир провел месяц в испанской тюрьме за сексуальные домогательства.