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Дальнее зарубежье 18.08.2017 14:43

Подозреваемый по делу о теракте в Барселоне, арестованный в Риполе, также оказался марокканцем - СМИ

Третий подозреваемый по делу о теракте в Барселоне, арестованный ранее полицией в городе Риполь, является 34-летним выходцем из Марокко, сообщает сайт британского издания "Дейли телеграф" со ссылкой на полицию Каталонии.

В полиции подтвердили, что этот арестованный был связан с другим подозреваемым - марокканцем Дриссом Укабиром, а также с водителем фургона, который совершил наезд на пешеходов в Барселоне.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и более 100 человек получили ранения. Водитель фургона пока не найден, однако полиции удалось задержать трех подозреваемых в совершении теракта.

Подозреваемому Д.Укабиру - 28 лет. Он родился в Марокко и легально проживал на территории Испании.

Испанские СМИ ранее сообщали, что этого человека задержали, когда он направлялся в правоохранительные органы сообщить о краже документов. В прошлом Д.Укабир провел месяц в испанской тюрьме за сексуальные домогательства.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРАКТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ДЕТАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]