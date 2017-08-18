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Внешняя политика 18.08.2017 13:45

Эрдоган посетит в начале сентября с визитом Азербайджан и Казахстан

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган совершит 10-11сентября визит в Азербайджан, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации администрации президента Турции, Р.Эрдоган до визита в Азербайджан посетит 8-10 сентября Казахстан.

Турецкий президент также 21 августа навестит Иорданию, а 19-25 сентября примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭРДОГАН, РЕГИОН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]