Эрдоган посетит в начале сентября с визитом Азербайджан и Казахстан

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган совершит 10-11сентября визит в Азербайджан, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации администрации президента Турции, Р.Эрдоган до визита в Азербайджан посетит 8-10 сентября Казахстан.

Турецкий президент также 21 августа навестит Иорданию, а 19-25 сентября примет участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ф.Исазаде