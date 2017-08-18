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Дальнее зарубежье 18.08.2017 15:02

Испанская полиция ищет 18-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне

Автономная полиция Каталонии разыскивает 18-летнего Мусу Укабира, который считается вероятным исполнителем теракта в Барселоне, сообщила газета "Вангуардиа" со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Другие источники сообщили газете, что правоохранительные органы сейчас пытаются выяснить, нет ли этого человека в числе террористов, ликвидированных после теракта в Камбрильсе.

Западные СМИ отмечают, что М.Укабир является братом задержанного ранее 34-летнего выходца из Марокко Дрисса Укабира. По данным следствия, Д.Укабир арендовал фургон, с помощью которого был совершен теракт в Барселоне.

Д.Укабира задержали в тот момент, когда он направлялся в правоохранительные органы сообщить о краже документов. В прошлом Д.Укабир провел месяц в испанской тюрьме за сексуальные домогательства.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Водитель фургона пока не найден, однако полиции удалось задержать трех подозреваемых в совершении теракта.

Позднее, шесть человек получили травмы при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

Один из раненых в результате теракта в Камбрильсе впоследствии также скончался.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, ТЕРРОРИСТ, ЛИЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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