Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах республики ознакомился с ходом уборочной кампании, современными образцами сельхозтехники и лично на комбайне проинспектировал ход жатвы, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент прибыл на пшеничное поле ОАО "Александрийское" на квадроцикле и сразу отметил, что сегодняшние места выбраны для посещения не случайно", - рассказали в пресс-службе.

По словам А.Лукашенко, он сегодня приехал на работу. "Это поле президента. Когда-то кто-то с легкой руки это сказал. Это действительно мое поле, где я работал", - пояснил глава государства.

Он заслушал доклады о ходе уборочной кампании в стране и отдельных регионах, подробно обсудил со специалистами нюансы использования различных сортов зерновых отечественной и зарубежной селекции.

По информации пресс-службы, вниманию президента на поле был представлен комбайн КЗС-1624-1, который занимает верхнюю ступеньку модельного ряда комбайнов "Палессе".

"Затем глава государства предложил испытать комбайн на ходу. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын президента Николай. Александр Лукашенко занял место на площадке возле кабины и ознакомился с работой техники на ходу", - рассказали в пресс-службе.