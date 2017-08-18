Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах республики ознакомился с ходом уборочной кампании, современными образцами сельхозтехники и лично на комбайне проинспектировал ход жатвы, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент прибыл на пшеничное поле ОАО "Александрийское" на квадроцикле и сразу отметил, что сегодняшние места выбраны для посещения не случайно", - рассказали в пресс-службе.
По словам А.Лукашенко, он сегодня приехал на работу. "Это поле президента. Когда-то кто-то с легкой руки это сказал. Это действительно мое поле, где я работал", - пояснил глава государства.
Он заслушал доклады о ходе уборочной кампании в стране и отдельных регионах, подробно обсудил со специалистами нюансы использования различных сортов зерновых отечественной и зарубежной селекции.
По информации пресс-службы, вниманию президента на поле был представлен комбайн КЗС-1624-1, который занимает верхнюю ступеньку модельного ряда комбайнов "Палессе".
"Затем глава государства предложил испытать комбайн на ходу. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын президента Николай. Александр Лукашенко занял место на площадке возле кабины и ознакомился с работой техники на ходу", - рассказали в пресс-службе.
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