Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 22° 33° 20 Авг 22° 33° 21 Авг 23° 33°

Карабахский конфликт 18.08.2017 13:51

Меня вынуждают уйти из политики и литературы, угрожая похищением моей дочери - армянский правозащитник

Армянский правозащитник, политический эмигрант, проживающий в настоящее время в Швеции, Ваге Аветян заявил о том, что руководство Армении пытается уйти его из политики и литературы, угрожая похитить его пятилетнюю дочь.

«Меня вынуждают уйти из политики и литературы. Бывшая жена мне заявляет - уничтожаешь все свои книги, убираешь из интернета все тексты. Особенно те, в которых критикуешь чекистов в Армении. Просто забываешь о своей политической литературной карьере и только тогда два дня в неделю можешь увидеть ребенка», - сказал В.Аветян в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, он вынужден был в 1992 году уехать из Армении после двух организованных на его жизнь покушений.

«Я был вторым номером в Республиканской партии, которая правит сегодня в Армении. Я политический беженец, миротворец с более чем десятилетним стажем, политик более 20 лет. Я трижды выдвигал свою кандидатуру на пост президента Армении. И каждый раз меня сажали в тюрьму», - сказал он.

В.Аветян отметил, что он также трижды баллотировался в парламент Швеции.

«В прошлом году выкрали дочь в Армению, поставили мне условия, что я должен молчать о том, что я кандидат в президенты, что должен убрать из интернета все мои тексты и все мои заявления, в которых объявляю некоторых людей агентами КГБ, и в том числе основателя и руководителя Клуба журналистов «Аспарез» Левона Барсегяна. Я являюсь автором многих книг и неоднократно заявлял, что Армения оккупирована Россией, что армянский народ не заинтересован в оккупации территорий Азербайджана. Я выражал уважение к территориальной целостности Азербайджана, видел Карабах в составе Азербайджанской Республики. Я приветствовал предложение И.Алиева о высокой автономии Нагорному Карабаху и предложение мира», - подчеркнул он.

С полным текстом интервью с В.Аветяном можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЯНИН, ПРАВОЗАЩИТНИК, ДАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Армянский оппозиционер еще не определился, какой статус запрашивать в Азербайджане Апелляционный суд оставил в силе приговор суда низшей инстанции армянскому диверсанту

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]