Меня вынуждают уйти из политики и литературы, угрожая похищением моей дочери - армянский правозащитник

Армянский правозащитник, политический эмигрант, проживающий в настоящее время в Швеции, Ваге Аветян заявил о том, что руководство Армении пытается уйти его из политики и литературы, угрожая похитить его пятилетнюю дочь.
«Меня вынуждают уйти из политики и литературы. Бывшая жена мне заявляет - уничтожаешь все свои книги, убираешь из интернета все тексты. Особенно те, в которых критикуешь чекистов в Армении. Просто забываешь о своей политической литературной карьере и только тогда два дня в неделю можешь увидеть ребенка», - сказал В.Аветян в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, он вынужден был в 1992 году уехать из Армении после двух организованных на его жизнь покушений.
«Я был вторым номером в Республиканской партии, которая правит сегодня в Армении. Я политический беженец, миротворец с более чем десятилетним стажем, политик более 20 лет. Я трижды выдвигал свою кандидатуру на пост президента Армении. И каждый раз меня сажали в тюрьму», - сказал он.
В.Аветян отметил, что он также трижды баллотировался в парламент Швеции.
«В прошлом году выкрали дочь в Армению, поставили мне условия, что я должен молчать о том, что я кандидат в президенты, что должен убрать из интернета все мои тексты и все мои заявления, в которых объявляю некоторых людей агентами КГБ, и в том числе основателя и руководителя Клуба журналистов «Аспарез» Левона Барсегяна. Я являюсь автором многих книг и неоднократно заявлял, что Армения оккупирована Россией, что армянский народ не заинтересован в оккупации территорий Азербайджана. Я выражал уважение к территориальной целостности Азербайджана, видел Карабах в составе Азербайджанской Республики. Я приветствовал предложение И.Алиева о высокой автономии Нагорному Карабаху и предложение мира», - подчеркнул он.
С полным текстом интервью с В.Аветяном можно ознакомиться на сайте www.interfax.az.
Р.Бабаев
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