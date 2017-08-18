Граждане больше 25 стран пострадали при теракте в Барселоне

Представители Австрии, Великобритании, Канады, Кувейта, Пакистана, США. Турции, Филиппин, Эквадора также оказались среди пострадавших в результате теракта в Барселоне, сообщает в пятницу интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа".
Ранее сообщалось о пострадавших гражданах и подданных Испании, Австралии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Франции .
Подтверждено, что среди 13 жертв теракта трое немцев и один бельгиец.
В числе пострадавших более 100 человек, состояние 15 из них оценивается как тяжелое.
Накануне неизвестный на фургоне совершил наезд на пешеходов на центральной улице Барселоны Рамбла.
В рамках расследования теракта задержаны три человека, водителю фургона удалось скрыться.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".
Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.
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