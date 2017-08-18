Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 22° 33° 20 Авг 22° 33° 21 Авг 23° 33°

Дальнее зарубежье 18.08.2017 15:34

Граждане больше 25 стран пострадали при теракте в Барселоне

Представители Австрии, Великобритании, Канады, Кувейта, Пакистана, США. Турции, Филиппин, Эквадора также оказались среди пострадавших в результате теракта в Барселоне, сообщает в пятницу интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа".

Ранее сообщалось о пострадавших гражданах и подданных Испании, Австралии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Франции .

Подтверждено, что среди 13 жертв теракта трое немцев и один бельгиец.

В числе пострадавших более 100 человек, состояние 15 из них оценивается как тяжелое.

Накануне неизвестный на фургоне совершил наезд на пешеходов на центральной улице Барселоны Рамбла.

В рамках расследования теракта задержаны три человека, водителю фургона удалось скрыться.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРАКТ, ГРАЖДАНСТВО, ДАННЫЕ


Похожие новости


Граждан Азербайджана среди жертв теракта в Барселоне нет – МИД Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне пришел в полицию и заявил о краже документов - СМИ Глава Еврокомиссии выразил соболезнования близким погибших в теракте в Барселоне В Испании предотвращена попытка теракта в университете

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]