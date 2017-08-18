Бывший вице-президент США Гор посоветовал Трампу уйти в отставку

Бывший вице-президент США Альберт Гор высказал мнение, что президенту США Дональду Трампу следует покинуть пост, сообщает британское издание "Дейли мэйл".
А.Гор сделал такое заявление, когда общался с представителями британской новостной и развлекательной компании LADbible, представляя свой новый документальный фильм.
"Уйти в отставку", - сказал американский политик в ответ на вопрос о том, какой бы совет он мог дать Д.Трампу.
Ранее А.Гор подверг критике решение Д.Трампа отказаться от Парижского соглашения по климату и предполагал, что президентство Д.Трампа завершится ранее сроков, предписанных американскими законами.
А.Гор - вице-президент США с 1993 по 2001 годы - известен деятельностью по охране окружающей среды. В 2007 году фильм А.Гора "Неудобная правда" о воздействии человека на климат получил два "Оскара" (как лучшая документальная лента и за лучшую оригинальную песню).
Ранее президент США Д.Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало повсеместную критику в мире.
Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.
Минобороны Азербайджана опровергает информацию о крупных потерях в апреле 2016 года
Меня вынуждают уйти из политики и литературы, угрожая похищением моей дочери - армянский правозащитник
Эрдоган посетит в начале сентября с визитом Азербайджан и Казахстан
Нефть завершает в минусе третью неделю подряд, Brent торгуется около $51,1 за баррель
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле выросли на 2%
Аренда коммерческой недвижимости в Баку во II квартале подорожала на 1,7%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
В лотерее Powerball в США разыгрывают джекпот в $510 млн
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»