Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 22° 33° 20 Авг 22° 33° 21 Авг 23° 33°

Дальнее зарубежье 18.08.2017 15:45

Бывший вице-президент США Гор посоветовал Трампу уйти в отставку

Бывший вице-президент США Альберт Гор высказал мнение, что президенту США Дональду Трампу следует покинуть пост, сообщает британское издание "Дейли мэйл".

А.Гор сделал такое заявление, когда общался с представителями британской новостной и развлекательной компании LADbible, представляя свой новый документальный фильм.

"Уйти в отставку", - сказал американский политик в ответ на вопрос о том, какой бы совет он мог дать Д.Трампу.

Ранее А.Гор подверг критике решение Д.Трампа отказаться от Парижского соглашения по климату и предполагал, что президентство Д.Трампа завершится ранее сроков, предписанных американскими законами.

А.Гор - вице-президент США с 1993 по 2001 годы - известен деятельностью по охране окружающей среды. В 2007 году фильм А.Гора "Неудобная правда" о воздействии человека на климат получил два "Оскара" (как лучшая документальная лента и за лучшую оригинальную песню).

Ранее президент США Д.Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало повсеместную критику в мире.

Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОР, ТРАМП, КРИТИКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]