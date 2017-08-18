Бывший вице-президент США Гор посоветовал Трампу уйти в отставку

Бывший вице-президент США Альберт Гор высказал мнение, что президенту США Дональду Трампу следует покинуть пост, сообщает британское издание "Дейли мэйл".

А.Гор сделал такое заявление, когда общался с представителями британской новостной и развлекательной компании LADbible, представляя свой новый документальный фильм.

"Уйти в отставку", - сказал американский политик в ответ на вопрос о том, какой бы совет он мог дать Д.Трампу.

Ранее А.Гор подверг критике решение Д.Трампа отказаться от Парижского соглашения по климату и предполагал, что президентство Д.Трампа завершится ранее сроков, предписанных американскими законами.

А.Гор - вице-президент США с 1993 по 2001 годы - известен деятельностью по охране окружающей среды. В 2007 году фильм А.Гора "Неудобная правда" о воздействии человека на климат получил два "Оскара" (как лучшая документальная лента и за лучшую оригинальную песню).

Ранее президент США Д.Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало повсеместную критику в мире.

Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.