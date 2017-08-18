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Дальнее зарубежье 18.08.2017 16:05

Полицейские выселили почти 2 тыс. мигрантов из временного лагеря близ Парижа, они пройдут проверку

Полиция вывела около двух тысяч иммигрантов из временного лагеря, расположенного к северу от Парижа.

"Это новая операция - каждый иммигрант будет проходить административную проверку, а затем будет распределен в зависимости от его ситуации", - цитируют французские СМИ офицера полиции Парижа.

После подобной недавней операции по переселению преимущественно иммигрантов из Афганистана и Африки из района Порт-де-ла-Шапель, 2,8 тыс. человек с улиц были перемещены во временное жилье.

СМИ напоминают, что новое центристское правительство президента Эммануэля Макрона обязалось улучшить процедуры приема и привлечь новые ресурсы для иммигрантов, ищущих убежище, но предупредило, что займет более жесткую позицию по отношению к экономическим иммигрантам.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, ИММИГРАНТЫ, ВЫСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]