Полицейские выселили почти 2 тыс. мигрантов из временного лагеря близ Парижа, они пройдут проверку

Полиция вывела около двух тысяч иммигрантов из временного лагеря, расположенного к северу от Парижа.

"Это новая операция - каждый иммигрант будет проходить административную проверку, а затем будет распределен в зависимости от его ситуации", - цитируют французские СМИ офицера полиции Парижа.

После подобной недавней операции по переселению преимущественно иммигрантов из Афганистана и Африки из района Порт-де-ла-Шапель, 2,8 тыс. человек с улиц были перемещены во временное жилье.

СМИ напоминают, что новое центристское правительство президента Эммануэля Макрона обязалось улучшить процедуры приема и привлечь новые ресурсы для иммигрантов, ищущих убежище, но предупредило, что займет более жесткую позицию по отношению к экономическим иммигрантам.