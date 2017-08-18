Полицейские выселили почти 2 тыс. мигрантов из временного лагеря близ Парижа, они пройдут проверку

Полиция вывела около двух тысяч иммигрантов из временного лагеря, расположенного к северу от Парижа.
"Это новая операция - каждый иммигрант будет проходить административную проверку, а затем будет распределен в зависимости от его ситуации", - цитируют французские СМИ офицера полиции Парижа.
После подобной недавней операции по переселению преимущественно иммигрантов из Афганистана и Африки из района Порт-де-ла-Шапель, 2,8 тыс. человек с улиц были перемещены во временное жилье.
СМИ напоминают, что новое центристское правительство президента Эммануэля Макрона обязалось улучшить процедуры приема и привлечь новые ресурсы для иммигрантов, ищущих убежище, но предупредило, что займет более жесткую позицию по отношению к экономическим иммигрантам.
Экс-президенты ряда государств примут участие в Глобальном форуме молодых лидеров в Азербайджане
Минобороны Азербайджана опровергает информацию о крупных потерях в апреле 2016 года
Меня вынуждают уйти из политики и литературы, угрожая похищением моей дочери - армянский правозащитник
Свыше 30 азербайджанских компаний представят продукцию на выставке WorldFood Moscow в сентябре
Минэкономики Азербайджана планирует завершить строительство Масаллинского промквартала в I половине 2018г
Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-июле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ превысили $3,6 млрд
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
В лотерее Powerball в США разыгрывают джекпот в $510 млн
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
Алиев выделил 5,78 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в бакинских пригородах
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»