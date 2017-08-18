Государственный семенной фонд Азербайджана приобретает фабрики и склады

Государственный семенной фонд при Минсельхозе Азербайджана планирует приобрести фабрики, занимающиеся переработкой семян в Шекинском и Хачмазском районах страны, говорится в сообщении фонда.

Кроме того, фонд намерен приобрести склады и вспомогательные строения.

Фонд принимает предложения о продаже до 30 августа. Конверты с предложениями будут вскрыты 31 августа.

А.Ахундов