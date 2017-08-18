Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 37° Завтра 22° 34° 20 Авг 22° 33° 21 Авг 23° 33°

Регион 18.08.2017 16:16

Турция подтверждает намерение создать зону свободной торговли с ЕАЭС в сфере услуг и инвестиций - министр экономики

Турция подтверждает намерение заключить с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашение о зоне свободной торговли в сфере услуг и инвестиций, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на пленарной сессии "Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере" в рамках Измирской международной ярмарки.

"Как я и говорил, в рамках наших двухсторонних переговоров у меня была просьба, чтобы Турция начала переговоры с Евразийским союзом. У Турции есть соглашение с Европейским союзом о таможенном союзе. Но, не нарушая европейского таможенного союза, Турция также хочет заключить соглашение и с Евразийским союзом", - сказал министр.

"У нас огромный потенциал (в двусторонних отношениях с РФ - ИФ). Есть сельское хозяйство, тепличное дело, металлургия, нефтехимия. Сотрудничество во всех этих направлениях - огромный потенциал. Соглашение о свободной торговле приведёт к новому витку увеличения партнёрства",- подчеркнул Н.Зейбекчи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗСТ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Доля российской нефти на турецком энергорынке достигает 19% - Новак Газпром уложил больше 170 км морской части Турецкого потока В Анкаре ожидают визита главы российского Генштаба - Чавушоглу Антироссийские санкции наносят ущерб экономике Турции - Чавушоглу В Турции сообщают о задержании боевика ИГ российского происхождения, планировавшего сбить самолет США Министр экономики Турции заявил о готовности принять ответные меры на ограничения поставок турецких томатов в РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]