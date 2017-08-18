Турция подтверждает намерение создать зону свободной торговли с ЕАЭС в сфере услуг и инвестиций - министр экономики

Турция подтверждает намерение заключить с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашение о зоне свободной торговли в сфере услуг и инвестиций, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на пленарной сессии "Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере" в рамках Измирской международной ярмарки.

"Как я и говорил, в рамках наших двухсторонних переговоров у меня была просьба, чтобы Турция начала переговоры с Евразийским союзом. У Турции есть соглашение с Европейским союзом о таможенном союзе. Но, не нарушая европейского таможенного союза, Турция также хочет заключить соглашение и с Евразийским союзом", - сказал министр.

"У нас огромный потенциал (в двусторонних отношениях с РФ - ИФ). Есть сельское хозяйство, тепличное дело, металлургия, нефтехимия. Сотрудничество во всех этих направлениях - огромный потенциал. Соглашение о свободной торговле приведёт к новому витку увеличения партнёрства",- подчеркнул Н.Зейбекчи.