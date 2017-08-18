Аренда коммерческой недвижимости в Баку во II квартале подорожала на 1,7%

Средняя стоимость аренды одного квадратного метра коммерческой недвижимости в Баку во втором квартале выросла на 1,66% - до $7,83, говорится в сообщении консалтинговой компании MBA Group.

«Во втором квартале средняя площадь объекта коммерческой недвижимости в Баку, сдаваемой в аренду, выросла на 7,2% - до 153,5 квадратных метров», - говорится в сообщении.

По данным компании, 24,9% объектов коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду в Баку, расположены в Насиминском районе, 17,7% - Ясамальском районе, 14,3% - Хатаинском районе. Меньше всего таких объектов в Гарадагском и Хазарском районах - на них приходится 1,5% портфеля.

А.Ахундов