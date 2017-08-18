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Бизнес и законодательство 18.08.2017 14:47

Аренда коммерческой недвижимости в Баку во II квартале подорожала на 1,7%

Средняя стоимость аренды одного квадратного метра коммерческой недвижимости в Баку во втором квартале выросла на 1,66% - до $7,83, говорится в сообщении консалтинговой компании MBA Group.

«Во втором квартале средняя площадь объекта коммерческой недвижимости в Баку, сдаваемой в аренду, выросла на 7,2% - до 153,5 квадратных метров», - говорится в сообщении.

По данным компании, 24,9% объектов коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду в Баку, расположены в Насиминском районе, 17,7% - Ясамальском районе, 14,3% - Хатаинском районе. Меньше всего таких объектов в Гарадагском и Хазарском районах - на них приходится 1,5% портфеля.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НЕДВИЖИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКАЯ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]