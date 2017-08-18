Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле выросли на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2017 года составил 126 млн 211,2 тыс. тонн, что на 2,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомитете по статистике.
По данным статистики, в отчетный период 2017 года объем ненефтяных грузоперевозок увеличился на 4,4% - до 94,6 млн тонн.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 80,5%, на долю госсектора – 19,5%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 0,1%.
За отчетный период по железной дороге перевезено 8 млн 415,3 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 1,6% выше показателя января-июля 2016 года.
Морским транспортом республики в январе-июле 2017 года перевезено 4 млн 608,4 тыс. тонн различных грузов (рост на 52,6%), автомобильным транспортом – 78 млн 865,4 тыс. тонн (рост на 2,2%), воздушным – 90,8 тыс. тонн (рост на 6,4%).
По внутренним нефтепроводам в отчетный период транспортировано 24 млн 733,5 тыс. тонн нефти (спад на 6,3%). При этом 19 млн 374,2 тыс. тонн или 78,3% всего объема прокачки пришлось на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В январе-июле 2017 года по нефтепроводу БТД транспортировано 3 млн 759,1 тыс. тонн транзитной нефти.
Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Н.Аббасова
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