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Карабахский конфликт 18.08.2017 14:58

Минобороны Азербайджана опровергает информацию о крупных потерях в апреле 2016 года

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию армянских СМИ о крупных потерях азербайджанских Вооруженных сил в ходе боестолкновиний в апреле 2016 года в зоне карабахского фронта.

«Министерство обороны заявляет, что распространенная информация и документ являются вымышленным и фальшивым. Перепечатка этой информации азербайджанскими СМИ, ее обсуждение в социальных сетях недопустимо. Поскольку распространенная дезинформация служит интересам противника, призываем не поддаваться ей»,- говорится в сообщении Минобороны.

Ранее СМИ Армении распространили информацию о том, что начальник Генерального штаба ВС Азербайджана Наджмеддин Садыков якобы направил письмо министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову о якобы крупных потерях азербайджанской армии в ходе боестолкновений 2-6 апреля 2016 года.

«Заявления армянской стороны «о сокрытии Азербайджаном своих реальных потерь» спустя столько времени, ни что иное, как блеф. Число потерь азербайджанской стороны в апреле 2016 года многократно завышено. Указанные армянской стороной цифры (558 убитыми и 1,293 тыс. человек раненными) о потерях Азербайджана, на самом деле являются данными о потерях армянской стороны»,- отмечает оборонное ведомство.

МО подчеркивает, глава Генштаба Азербайджана устно докладывает министру обороны о ситуации в рядах ВС, поэтому необходимости в письменном обращении, представленном армянскими СМИ, нет.

Минобороны Азербайджана отмечает, что подобная дезинформация рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении.

«Распространяя подобную дезинформацию, армянская сторона также хочет преподнести себя якобы информированной о Вооруженных силах Азербайджана. На самом же деле, «письмо с секретной информацией» составлено настолько неграмотно и некомпетентно, что его фальшивость не вызывает никаких сомнений. Это клочок бумаги, в спешке, неаккуратно и непрофессионально составленный спецслужбами и «специалистами контрпропаганды» Армении», - заявляет оборонное ведомство.

МО также указывает на наличие в представленном «документе» большого числа грамматических ошибок, нарушение стилистики письма и на не соответствие его существующей переписке в министерства обороны.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ПОТЕРИ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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