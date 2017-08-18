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Дальнее зарубежье 18.08.2017 17:01

Обсуждение будущих отношений ЕС и Британии возможно только после согласия по основополагающим вопросам Brexit - ЕК

В Еврокомиссии вновь напомнили, что обсуждение будущего отношений Евросоюза с Великобританией станет возможным только после продвижения в дискуссии по трем основным темам Brexit - правам граждан, урегулированию финансовых отношений и вопросу границ.

"Что касается графика, господин (руководитель переговорщиков ЕС Мишель - ИФ) Барнье был очень ясен, заявляя, что должен быть достигнут достаточный прогресс по трем основополагающим вопросам, прежде чем предусматривать дискуссии о будущих отношениях с Соединенным Королевством", - сказала в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт.

Она отвечала на просьбу прокомментировать сообщения о том, что, будучи несогласной с предложениями британской стороны по будущим отношениям Евросоюза и Великобритании, команда ЕС якобы намерена передвинуть эти переговоры на декабрь.

По ее словам, последняя неделя августа - начало сентября будет ближайшим важным этапом переговорного графика.

Пресс-секретарь ЕК сослалась на заявление М.Барнье от 6 июля о том, что он надеется на достаточный прогресс по трем главным досье, "чтобы осенью можно было начать размышлять о будущем партнерстве, которое свяжет ЕС и Соединенное Королевство".

"Речь пойдет о работе над различными разделами, представляющими общий интерес, такими как борьба против терроризма, безопасность и оборона. Мы, повторяю, надеемся, что достаточный прогресс может быть отмечен по трем главным основополагающим досье", - объяснила А.Брейдтхардт.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]