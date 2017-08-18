Обсуждение будущих отношений ЕС и Британии возможно только после согласия по основополагающим вопросам Brexit - ЕК

В Еврокомиссии вновь напомнили, что обсуждение будущего отношений Евросоюза с Великобританией станет возможным только после продвижения в дискуссии по трем основным темам Brexit - правам граждан, урегулированию финансовых отношений и вопросу границ.
"Что касается графика, господин (руководитель переговорщиков ЕС Мишель - ИФ) Барнье был очень ясен, заявляя, что должен быть достигнут достаточный прогресс по трем основополагающим вопросам, прежде чем предусматривать дискуссии о будущих отношениях с Соединенным Королевством", - сказала в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт.
Она отвечала на просьбу прокомментировать сообщения о том, что, будучи несогласной с предложениями британской стороны по будущим отношениям Евросоюза и Великобритании, команда ЕС якобы намерена передвинуть эти переговоры на декабрь.
По ее словам, последняя неделя августа - начало сентября будет ближайшим важным этапом переговорного графика.
Пресс-секретарь ЕК сослалась на заявление М.Барнье от 6 июля о том, что он надеется на достаточный прогресс по трем главным досье, "чтобы осенью можно было начать размышлять о будущем партнерстве, которое свяжет ЕС и Соединенное Королевство".
"Речь пойдет о работе над различными разделами, представляющими общий интерес, такими как борьба против терроризма, безопасность и оборона. Мы, повторяю, надеемся, что достаточный прогресс может быть отмечен по трем главным основополагающим досье", - объяснила А.Брейдтхардт.
Экс-президенты ряда государств примут участие в Глобальном форуме молодых лидеров в Азербайджане
Минобороны Азербайджана опровергает информацию о крупных потерях в апреле 2016 года
Меня вынуждают уйти из политики и литературы, угрожая похищением моей дочери - армянский правозащитник
Свыше 30 азербайджанских компаний представят продукцию на выставке WorldFood Moscow в сентябре
Минэкономики Азербайджана планирует завершить строительство Масаллинского промквартала в I половине 2018г
Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-июле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ превысили $3,6 млрд
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
В лотерее Powerball в США разыгрывают джекпот в $510 млн
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
Алиев выделил 5,78 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в бакинских пригородах
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Алиев выделил 4 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Баку и на Апшероне
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»