Пресс-релиз

До 31 августа с.г. продолжается аккредитация журналистов и блогеров для освещения крупнейшего молодёжного события года – ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября в городе Сочи.

Пройти ее можно на официальном сайте Фестиваля russia2017.com в разделе «Для СМИ». Узнать о том, какие документы потребуются для аккредитации можно здесь, ознакомиться с правилами аккредитации – здесь.

По возникающим вопросам можно обращаться к руководителю пресс-службы Дирекции Фестиваля Пашкову Антону Андреевичу по электронной почте [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку