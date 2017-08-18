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18.08.2017 15:33

ПРЕСС-РЕЛИЗ

До 31 августа с.г. продолжается аккредитация журналистов и блогеров для освещения крупнейшего молодёжного события года – ХIХ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября в городе Сочи.

Пройти ее можно на официальном сайте Фестиваля russia2017.com в разделе «Для СМИ». Узнать о том, какие документы потребуются для аккредитации можно здесь, ознакомиться с правилами аккредитации – здесь.

По возникающим вопросам можно обращаться к руководителю пресс-службы Дирекции Фестиваля Пашкову Антону Андреевичу по электронной почте [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]