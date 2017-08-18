Нефть завершает в минусе третью неделю подряд, Brent торгуется около $51,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в пятницу и завершают снижением третью неделю подряд на опасениях по поводу роста добычи в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в пятницу увеличилась на $0,08 (0,16%) - до $51,11 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,11 (0,23%) - до $47,2 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 3,3%.

Главной негативной новостью уходящей недели стали данные Минэнерго США, указавшие на рост добычи нефти в стране на прошлой неделе на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до максимальных за два года 9,502 млн б/с.

Запасы нефти в стране упали рекордными темпами с сентября прошлого года, однако участники рынка опасаются, что вскоре тенденция к сокращению запасов сойдет на нет на фоне снижения сезонного спроса на топливо.

Также инвесторы негативно отреагировали на планы Нигерии всерьез заняться восстановлением объемов нефтепереработки в стране и новость о восстановлении нефтедобычи в Ливии после перебоев на минувших выходных.