Ставшая свидетельницей теракта в Барселоне австралийка ранее оказывалась около мест нападений в Лондоне и в Париже

Туристка из Мельбурна Джулия Монако, пережившая накануне теракт в Барселоне, ранее в этом году оказывалась вблизи мест нападений 3 июня в Лондоне и 6 июня в Париже, сообщает британское издание "Индепендент".

Газета отмечает, что в настоящий момент Дж.Монако путешествует по странам Европы.

По словам туристки, террористическую атаку в Лондоне 3 июня она застала в метрополитене, перекрытом службами безопасности, и была вынуждена дожидаться нормализации ситуации.

6 июня, в тот день, когда вооруженный молотком мужчина напал на одного из сотрудников полиции близ Собора Парижской Богоматери, она посещала этот собор.

Теракт в Барселоне Дж.Монако встретила в одном из магазинов в районе улицы Рамбла.

"Мы не видели фургона, мы могли видеть лишь толпы людей и полицию, которые стали свидетелями чего-то ужасного", - приводит "Индепендент" рассказ Дж.Монако о событиях в Барселоне 17 августа.

"Но я не чувствую желания ехать домой. Я чувствую: я хочу остаться здесь и не дать им, кто бы то ни был, победить", - добавила она.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Водитель фургона пока не найден, однако полиции удалось задержать трех подозреваемых в совершении теракта.

Полиция Каталонии считает вероятным исполнителем теракта 18-летнего Мусу Укабира.

Западные СМИ отмечают, что М.Укабир является братом задержанного ранее 28-летнего выходца из Марокко Дрисса Укабира. По данным следствия, Д.Укабир арендовал фургон, с помощью которого был совершен теракт в Барселоне.