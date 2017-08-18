Прокуратура Бельгии окажет юридическую помощь соотечественникам, пострадавшим в теракте в Барселоне

Федеральная прокуратура Бельгии объявила в пятницу о начале расследования по делу о теракте, совершенном накануне в Барселоне, в ходе которого бельгийские юристы не будут мешать испанским следователям, но помогут пострадавшим соотечественникам содействовать правосудию, сообщает издание La Derniere Heure.

"Мы поступали так несколько раз после терактов в Тунисе, в Стокгольме и еще в Бамако. Цель не в том, чтобы вмешаться в расследование Испании, а, прежде всего, получить доступ к материалам и облегчить действия бельгийских пострадавших", - объяснил сотрудникам газеты La Derniere Heure представитель прокуратуры Тьерри Вертс.

"Это способ помочь им, поскольку таким образом мы можем установить связь между пострадавшими и испанским правосудием", - отметил Т.Вертс.

По его словам, прокуратура Бельгии действует подобным образом, когда речь идет об убийствах или о терактах за рубежом, затрагивающих подданных Бельгии.

Накануне вечером фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать трех подозреваемых в совершении теракта. Водитель фургона пока не найден.

Полиция Каталонии считает вероятным исполнителем теракта 18-летнего Мусу Укабира.

Западные СМИ отмечают, что М.Укабир является братом задержанного ранее 28-летнего выходца из Марокко Дрисса Укабира. По данным следствия, Д.Укабир арендовал фургон, с помощью которого был совершен теракт в Барселоне.