Грузинские лейбористы прервали заседание комиссии по тарифам на электроэнергию

Заседание Национальной комиссии по регулированию энергетики Грузии (GNERC), в повестке дня которой в пятницу было рассмотрение тарифной заявки Тбилисской энергораспределительной компании АО "Теласи" (контролируется ОАО "Интер РАО"), пришлось прервать из-за вмешательства представителей Лейбористской партии Грузии.

Лейбористы во главе с лидерами партии не давали комиссии возможность вести заседание, требуя приостановить его, поскольку, по их словам, в суде рассматривается их иск по поводу тарифов и до принятия судебного решения регулятор не имеет права менять тариф.

Из-за словесной перепалки на заседание был вызван полицейский патруль, который вместе с сотрудниками службы охраны комиссии пытались угомонить разбушевавшихся лейбористов, что переросло в физическое противостояние, после чего заседание было прервано.

Между тем, как заявляют в GNERC, речь идет о ежегодном плановом пересмотре тарифов на электроэнергию, которые, согласно новой методологии, отныне будут устанавливаться не на один год, а на трехлетний период. Исходя из этого, в повестку дня заседания комиссии в пятницу были внесены вопросы о рассмотрении тарифных заявок как от "Теласи", так и других энергокомпаний.

На заседании объявлен вынужденный перерыв, после чего комиссия собирается продолжить работу.

Ранее сообщалось, что именно энерготарифы являются причиной исков против правительства Грузии со стороны нидерландских компаний Gardabani Holdings B.V. и Silk Road Holdings B.V., дочерних структур ПАО "Интер РАО". Компании в июне текущего года обратились в Стокгольмский международный арбитраж, а в начале августа и в Международный центр Всемирного банка по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) с требованиями о компенсациях за потери, понесенные из-за обесценивания в последние годы грузинского лари.

Претензии обеих нидерландских компаний сводятся к тому, что правительство Грузии не выполнило условия меморандума, в котором оговорено, что в случае обесценивания лари грузинская сторона компенсирует инвесторам соответствующие потери.

Изначально сумма компенсаций, которые "дочки" "Интер РАО" требовали от правительства Грузии за нарушение инвестиционных соглашений, оценивалась в $125 млн, а позднее она возросла до "не менее $175 млн" и "может быть скорректирована в сторону увеличения".

"Интер РАО" через дочернюю Silk Road Holdings B.V. владеет 75,11% уставного капитала Тбилисской электрораспределительной компании АО "Теласи", а через компанию Gardabani Holdings B.V. - 100% гидроэлектростанций "Храми-1" и "Храми-2".

Структуры "Интер РАО" отмечают, что в 2014 году Национальная комиссия по регулированию энергетики Грузии разработала методологию расчета тарифов, которая не включала в себя гарантии, предусмотренные в договорах и меморандуме. Между тем, в 2013-2016 годах лари подешевел к доллару на 31%, однако в просьбе обеих компаний увеличить тарифы в 2016 году регулятор отказал.

11 июля текущего года грузинский регулятор объявил, что начал публичное административное производство, связанное с возможностью внесения изменений в тарифы на выработку электроэнергии гидроэлектростанциями "Храми-1" и "Храми-2". Последним сроком принятия комиссией решения по этому вопросу определено 19 ноября 2017 года.