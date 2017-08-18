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Дальнее зарубежье 18.08.2017 17:45

Задержан четвертый подозреваемый в совершении терактов в Каталонии

Автономная полиция Каталонии в пятницу сообщила о четвертом задержанном по подозрению в совершении терактов в Каталонии, информирует сайт газеты "Паис".

Ранее издание сообщило, что исполнители терактов в Барселоне и Камбрильсе входили в ячейку, состоявшую из 12 человек.

Таким образом, с учетом того, что пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, на свободе остаются еще трое, имеющих отношение к этим терактам, среди них водитель, совершивший на фургоне наезд на людей в Барселоне.

Накануне вечером фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать трех подозреваемых в совершении теракта.

Позднее, шесть человек получили травмы при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Одна женщина позже скончалась от ран.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

Кроме этого, два взрыва прогремели в испанском муниципалитете Альканар, в результате чего один человек погиб, а еще семеро пострадали. Предполагалось, что причиной взрывов стала утечка газа. Позднее было установлено, что в доме сработало взрывное устройство, которое изготавливали проживавшие там террористы.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРАКТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]