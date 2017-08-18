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Дальнее зарубежье 18.08.2017 16:19

Франция усиливает контроль на границе с Испанией

МВД Франции в пятницу объявило об усилении контроля на границе с Испанией после терактов в Каталонии.

"Один человек скрылся, - написал глава французского МВД Жерар Коллон в Твиттере, имея в виду водителя фургона, протаранившего людей на бульваре Рамбла в Барселоне. - Мы усиливаем контроль на границе полицией и гражданской гвардией ".

При этом министр написал слова "полиция" и "гражданская гвардия" по-испански.

Ранее испанская газета "Паис" сообщила, что исполнители терактов в Барселоне и Камбрильсе входили в ячейку, состоявшую из 12 человек.

Таким образом, с учетом того, что пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, на свободе остаются еще трое, имеющих отношение к этим терактам, среди них водитель, совершивший на фургоне наезд на людей в Барселоне.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, ГРАНИЦА, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]