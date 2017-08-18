Перевозки пассажиров в Азербайджане посредством такси в январе-июле 2017г увеличились на 3%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2017 года составил 1 млрд 85 млн 876,9 тыс. человек, что на 2,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 404,9 тыс. человек (рост на 30%), морским транспортом - 11,1 тыс. человек (рост на 14,4%), воздушным транспортом – 1 млн 285,2 тыс. человек (рост на 21,3%), метро – 132 млн 939,5 тыс. человек (рост на 6,1%).
Автомобильным транспортом в январе-июле 2017 года перевезено 950 млн 236,2 тыс. пассажиров (рост на 1,7%). При этом автобусами в указанный период перевезено 912 млн 520,4 тыс. пассажиров (рост на 1,7%), такси – 37 млн 715,8 тыс. человек (рост на 2,9%).
Н.Аббасова
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