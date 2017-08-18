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Транспорт и связь 18.08.2017 16:21

Перевозки пассажиров в Азербайджане посредством такси в январе-июле 2017г увеличились на 3%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2017 года составил 1 млрд 85 млн 876,9 тыс. человек, что на 2,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 404,9 тыс. человек (рост на 30%), морским транспортом - 11,1 тыс. человек (рост на 14,4%), воздушным транспортом – 1 млн 285,2 тыс. человек (рост на 21,3%), метро – 132 млн 939,5 тыс. человек (рост на 6,1%).

Автомобильным транспортом в январе-июле 2017 года перевезено 950 млн 236,2 тыс. пассажиров (рост на 1,7%). При этом автобусами в указанный период перевезено 912 млн 520,4 тыс. пассажиров (рост на 1,7%), такси – 37 млн 715,8 тыс. человек (рост на 2,9%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАКСИ, ПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]