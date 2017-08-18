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Регион 18.08.2017 16:27

Сейсмологи предупреждают о возможности на западе Турции нового разрушительного землетрясения

Сильное землетрясение может произойти в самом западном Мраморноморском регионе Турции, сообщил журналистам директор обсерватории Кандилли Университета Богазичи и Института сейсмических исследований профессор Халук Озенер.

"Все ученые сходятся в том, что произойдет землетрясение магнитудой более 7 в Мраморноморском регионе, мы не можем лишь сообщить точную дату ", - сказал ученый, которого цитирует газета "Хюрриет".

Издание напоминает, что 17 августа исполнилось 18 лет со времени сильнейшего землетрясения на северо-западе Турции, унесшего в первые секунды жизни порядка 18 тыс человек.

17 августа 1999 года у берегов Мраморного моря в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СЕЙСМОЛОГИ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]