Доля российской нефти на турецком энергорынке достигает 19% - Новак

Доля российской нефти на энергетическом рынке Турции достигает на текущий момент 19%, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на сессии Измирской международной ярмарки.

"Россия является не только крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Напомню что в прошлом году более половины потребления газа именно российского происхождения. Россия также является крупнейшим экспортером нефти, и обеспечивает примерно 19% общей потребности Турции в нефти", - сказал он.