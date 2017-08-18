Власти Германии против продажи Air Berlin группе Lufthansa

Намерение Deutsche Lufthansa AG купить долю в авиакомпании Air Berlin, объявившей себя банкротом 15 августа, вызвало критику как со стороны властей Германии, так и независимых органов, борющихся против нечестной конкуренции, сообщает Deutsche Welle.

"Air Berlin и Lufthansa на многих маршрутах являются прямыми конкурентами, поэтому для разрешения поглотить Air Berlin компания Lufthansa должна будет выполнить ряд жестких условий, в частности, отказаться от попыток получить большую часть слотов, которыми в настоящее время располагает Air Berlin", - сообщил глава Комиссии по делам монополий Ахим Вамбах в интервью газете Rheinische Post.

В свою очередь президент Федерального ведомства по картелям Андреас Мундт заявил газете Suddeutsche Zeitung, что его ведомство будет "очень внимательно изучать" планы Lufthansa.

"С переходным кредитом, который мы предоставили Air Berlin, у нее есть необходимое время для поиска хорошего решения и переговоров с другими авиакомпания", - сказала министр экономики ФРГ Бригитте Циприс.

Как сообщалось, Air Berlin сможет продолжать полеты еще три месяца благодаря кредиту в 150 млн евро, выделенному государством. Это решение приняли министерства экономики и транспорта ФРГ. В некоторых землях страны продолжаются школьные каникулы, и из-за приостановки полетов многие просто не смогли бы вернуться из отпусков, пояснили представители ведомств. Кроме того, немецкие власти обеспокоены судьбой 7,2 тыс. сотрудников авиакомпании.

По словам А.Мундта, Lufthansa пока не объявила о намерении поглотить Air Berlin.

Однако Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ, сообщила, что переговоры о продаже части Air Berlin группе Lufthansa находятся уже в "решающей стадии".

В то же время интернет-портал Redaktionsnetzwerk Deutschland сообщает, что решение ожидается в течение месяца, и основные активы Air Berlin поделят между собой Lufthansa, Condor и Eurowings.

Председатель правления Air Berlin Томас Винкельман в четверг подтвердил, что авиакомпания ведет переговоры о поглощении с тремя заинтересованными компаниями, но не назвал их.

По сведениям Suddeutsche Zeitung, Lufthansa намерена забрать 90 из 144 самолетов у Air Berlin и ее австрийской дочки Niki.

Как сообщалось, о процедуре банкротства Air Berlin было объявлено 15 августа, после того как основной акционер компании Etihad Airways заявил, что прекращает дальнейшее финансирование немецкого авиаперевозчика.

Air Berlin уже несколько лет пытается решить свои финансовые проблемы, сокращая штат сотрудников и самолетный парк. По итогам 2016 года ее убыток увеличился до 781,9 млн евро по сравнению с 446,6 млн евро в предшествующий год, в то время как выручка, напротив, снизилась до 3,785 млрд евро с 4,082 млрд евро.

Air Berlin, начавшая полеты в апреле 1979 года, занимала второе место среди авиакомпаний Германии после Lufthansa, выполняя рейсы в 135 пунктов назначения по всему миру. В 2016 году компания перевезла около 29,9 млн пассажиров. Штат авиаперевозчика насчитывает почти 8,5 тыс. человек.