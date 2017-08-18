Алиев выделил 5,78 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в бакинских пригородах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azersu» из госбюджета 5,78 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в поселках Бина, Мардакан, Саган и Шувелан Хазарского района города Баку.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Р.Бабаев