SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.
Скважина №2621 пробурена с морского основания №620А. Суточный дебит скважины составляет 12 тонн нефти.
Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефтяные Камни".
Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.
Н.Аббасова
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