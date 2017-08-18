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ТЭК 18.08.2017 17:28

SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.

Скважина №2621 пробурена с морского основания №620А. Суточный дебит скважины составляет 12 тонн нефти.

Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефтяные Камни".

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]