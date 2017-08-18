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Бизнес и законодательство 18.08.2017 17:43

Золото подорожало до максимума с ноября 2016 г., превысив $1300 за унцию

Цена золота выросла в пятницу до максимума с ноября прошлого года, превысив $1300 за тройскую унцию.

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке подскочили на 0,9%, до $1304,3 за унцию.

Золото дорожает из-за высокого спроса на защитные активы, вызванного терактами в Каталонии и опасениями, что президенту США Дональду Трампу не удастся реализовать обещанные масштабные реформы из-за противодействия Конгресса.

Серебро с немедленной поставкой подорожало на 0,9%, до $17,19 за унцию, платина выросла в цене на 1,3%, палладий - на 1%.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]