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ТЭК 18.08.2017 17:47

Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-июле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ превысили $3,6 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-июле 2017 года составили $3 млрд 609 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

Как сообщалось, в январе-июле 2016 года поступления в Госнефтефонд от продажи прибыльной нефти с блока АЧГ составили $2 млрд 770 млн. Таким образом, за отчетный период 2017 года объем этих поступлений увеличился на 30,3%.

«В целом, с 2001 года по 1 августа 2017 года от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $125 млрд 718 млн», - отметили в фонде.

В 2016 году доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти с АЧГ составили $5,1 млрд.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Участниками проекта «Азери-Чираг-Гюнешли» являются: британская BP (35,78%), американские Chevron – 11,27%, ExxonMobil (8,0006%), индийская ONGC Videsh Limited (2,72%), японские Inpex (10,96%), Itochu (4,3%), азербайджанская SOCAR (11,65%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, НЕФТЬ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]