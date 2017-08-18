Минэкономики Азербайджана планирует завершить строительство Масаллинского промквартала в I половине 2018г

Министерство экономики Азербайджана планирует завершить работы по строительству Масаллинского промышленного квартала в первой половине 2018 года, говорится в сообщении министерства.
«На первом этапе на территории промышленного парка планируется построить три производственных корпуса общей площадью 7,006 тыс. квадратных метров, два административных здания общей площадью 1,251 тыс. квадратных метров, создать всю необходимую инфраструктуру», - говорится в сообщении.
В настоящее время на территории парка ведется закладка фундамента зданий и прокладка линий коммуникаций.
«Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) получила предложения по реализации в промышленном квартале 33 проектов с объемом инвестиций в 33 млн манатов. Эти проекты охватывают сферы производства мебели, алюминиевых и пластиковых дверей и окон, строительных материалов, ремонта автомобилей», - говорится в сообщении.
Президент Азербайджана 13 июня 2016 года распорядился о создании промышленного квартала в Масаллинском районе на юге страны.
На территории промышленного квартала будут созданы производственные и перерабатывающие предприятия в ненефтяной сфере, а также обслуживающие предприятия.
Организацию и регулировку деятельности Масаллинского промышленного квартала будет осуществлять АИК.
АО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
А.Ахундов
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