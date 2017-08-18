Трамп решил преобразовать Киберкомандование США в отдельную структуру

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении повысить статус Киберкомандования США, преобразовав его в отдельную структуру.

"Я распорядился, чтобы Киберкомандование США было повышено до уровня объединенного боевого командования. Оно будет отвечать за действия в киберпространстве", - отмечается в заявлении Д.Трампа.

Он отметил, что такой шаг позволит укрепить оборону США и ясно показывает решимость Вашингтона противостоять киберугрозам. "Это успокоит наших партнеров и союзников и станет фактором сдерживания наших противников", - считает президент США.

Д.Трамп также сообщил, что в Пентагоне изучают возможность вывести Киберкомандование из подчинения Агентства национальной безопасности США.