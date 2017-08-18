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Дальнее зарубежье 18.08.2017 20:35

Трамп решил преобразовать Киберкомандование США в отдельную структуру

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении повысить статус Киберкомандования США, преобразовав его в отдельную структуру.

"Я распорядился, чтобы Киберкомандование США было повышено до уровня объединенного боевого командования. Оно будет отвечать за действия в киберпространстве", - отмечается в заявлении Д.Трампа.

Он отметил, что такой шаг позволит укрепить оборону США и ясно показывает решимость Вашингтона противостоять киберугрозам. "Это успокоит наших партнеров и союзников и станет фактором сдерживания наших противников", - считает президент США.

Д.Трамп также сообщил, что в Пентагоне изучают возможность вывести Киберкомандование из подчинения Агентства национальной безопасности США.

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Тэги: США, ТРАМП, КИБЕРКОМАНДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]