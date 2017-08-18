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Дальнее зарубежье 18.08.2017 20:47

Исполнитель теракта в Барселоне мертв - СМИ

Человек, находившийся за рулем фургона, протаранившего людей в четверг в центре Барселоны, мертв, сообщает в пятницу сайт газеты "Паис" со ссылкой на источники в полиции.

Ранее следователи сообщали, что стремятся выяснить, фигурирует ли непосредственный исполнитель теракта среди убитых полицией в ночь на пятницу.

Подробной информации о террористе пока не приводится.

Ранее в полиции отмечали, что проверяют информацию о том, что исполнитель теракта может быть среди террористов, ликвидированных в городе Камбрильсе.

Изначально сообщалось, что испанская полиция ищет 17-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне.

Западные СМИ отмечают, что М.Укабир является братом задержанного ранее 34-летнего выходца из Марокко Дрисса Укабира. По данным следствия, Д.Укабир арендовал фургон, с помощью которого был совершен теракт в Барселоне.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых террористов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРРОРИСТ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]