Исполнитель теракта в Барселоне мертв - СМИ

Человек, находившийся за рулем фургона, протаранившего людей в четверг в центре Барселоны, мертв, сообщает в пятницу сайт газеты "Паис" со ссылкой на источники в полиции.

Ранее следователи сообщали, что стремятся выяснить, фигурирует ли непосредственный исполнитель теракта среди убитых полицией в ночь на пятницу.

Подробной информации о террористе пока не приводится.

Ранее в полиции отмечали, что проверяют информацию о том, что исполнитель теракта может быть среди террористов, ликвидированных в городе Камбрильсе.

Изначально сообщалось, что испанская полиция ищет 17-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне.

Западные СМИ отмечают, что М.Укабир является братом задержанного ранее 34-летнего выходца из Марокко Дрисса Укабира. По данным следствия, Д.Укабир арендовал фургон, с помощью которого был совершен теракт в Барселоне.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых террористов.