Полиции Испании удалось ликвидировать трех из четырех разыскиваемых в связи с терактами в Каталонии - газета

Трое из четырех подозреваемых в причастности к совершению терактов в Испании ликвидированы, сообщила в пятницу газета "Паис".

По ее данным, Саида Аалью и Мохаммеда Хичами удалось ликвидировать в муниципалитете Камбрильс вместе с Муссой Укабиром, который накануне совершил наезд в Барселоне.

Ранее стало известно, что полиция Испании также разыскивает 20-летнего Юнеса Абуйаакуба, который предположительно причастен к обоим терактам.

По данным "Паис", он выходец из Марокко, проживал в муниципалитете Риполь (провинция Жирона).

Ранее в полиции отмечали, что проверяют информацию о том, что исполнитель теракта может быть среди террористов, ликвидированных в городе Камбрильсе.

Изначально сообщалось, что испанская полиция ищет 17-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне.

В пятницу вечером стало известно, что он был ликвидирован в ночь на пятницу в Камбрильсе в ходе перестрелки со стражами порядка наряду с другими четырьмя подозреваемыми в причастности к нападению.

При этом следователи проверяют версию о том, что именно этот юноша совершил теракт. Ряд европейских СМИ утверждают, что в полиции уже убедились в правильности этой версии.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых террористов.