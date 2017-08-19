Полиции Испании удалось ликвидировать трех из четырех разыскиваемых в связи с терактами в Каталонии - газета

Трое из четырех подозреваемых в причастности к совершению терактов в Испании ликвидированы, сообщила в пятницу газета "Паис".
По ее данным, Саида Аалью и Мохаммеда Хичами удалось ликвидировать в муниципалитете Камбрильс вместе с Муссой Укабиром, который накануне совершил наезд в Барселоне.
Ранее стало известно, что полиция Испании также разыскивает 20-летнего Юнеса Абуйаакуба, который предположительно причастен к обоим терактам.
По данным "Паис", он выходец из Марокко, проживал в муниципалитете Риполь (провинция Жирона).
Ранее в полиции отмечали, что проверяют информацию о том, что исполнитель теракта может быть среди террористов, ликвидированных в городе Камбрильсе.
Изначально сообщалось, что испанская полиция ищет 17-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне.
В пятницу вечером стало известно, что он был ликвидирован в ночь на пятницу в Камбрильсе в ходе перестрелки со стражами порядка наряду с другими четырьмя подозреваемыми в причастности к нападению.
При этом следователи проверяют версию о том, что именно этот юноша совершил теракт. Ряд европейских СМИ утверждают, что в полиции уже убедились в правильности этой версии.
Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.
Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.
Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.
В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых террористов.
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