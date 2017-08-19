Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 33° 21 Авг 23° 33° 22 Авг 22° 33°

Дальнее зарубежье 19.08.2017 08:58

Полиции Испании удалось ликвидировать трех из четырех разыскиваемых в связи с терактами в Каталонии - газета

Трое из четырех подозреваемых в причастности к совершению терактов в Испании ликвидированы, сообщила в пятницу газета "Паис".

По ее данным, Саида Аалью и Мохаммеда Хичами удалось ликвидировать в муниципалитете Камбрильс вместе с Муссой Укабиром, который накануне совершил наезд в Барселоне.

Ранее стало известно, что полиция Испании также разыскивает 20-летнего Юнеса Абуйаакуба, который предположительно причастен к обоим терактам.

По данным "Паис", он выходец из Марокко, проживал в муниципалитете Риполь (провинция Жирона).

Ранее в полиции отмечали, что проверяют информацию о том, что исполнитель теракта может быть среди террористов, ликвидированных в городе Камбрильсе.

Изначально сообщалось, что испанская полиция ищет 17-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне.

В пятницу вечером стало известно, что он был ликвидирован в ночь на пятницу в Камбрильсе в ходе перестрелки со стражами порядка наряду с другими четырьмя подозреваемыми в причастности к нападению.

При этом следователи проверяют версию о том, что именно этот юноша совершил теракт. Ряд европейских СМИ утверждают, что в полиции уже убедились в правильности этой версии.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых террористов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРАКТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Граждан Азербайджана среди жертв теракта в Барселоне нет – МИД Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне пришел в полицию и заявил о краже документов - СМИ Глава Еврокомиссии выразил соболезнования близким погибших в теракте в Барселоне В Испании предотвращена попытка теракта в университете

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]