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СНГ 19.08.2017 09:40

Спецпредставитель США по Украине Волкер в Минске встретится с представителем России в понедельник

В Минске в понедельник состоится встреча спецпредставителя США по Украине с представителем РФ по вопросам российско-украинских отношений, сообщает Госдепартамент.

"Специальный представитель США по украинским переговорам Курт Волкер отправится в Минск, Беларусь, где он встретится 21 августа с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений", - говорится в распространённом в пятницу вечером пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, 23 августа в Киеве он совместно с министром обороны США Джеймсом Мэттисом проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками "для обсуждения следующих шагов по линии дипломатических контактов".

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Тэги: США, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, РОССИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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