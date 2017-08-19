Спецпредставитель США по Украине Волкер в Минске встретится с представителем России в понедельник

В Минске в понедельник состоится встреча спецпредставителя США по Украине с представителем РФ по вопросам российско-украинских отношений, сообщает Госдепартамент.

"Специальный представитель США по украинским переговорам Курт Волкер отправится в Минск, Беларусь, где он встретится 21 августа с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений", - говорится в распространённом в пятницу вечером пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, 23 августа в Киеве он совместно с министром обороны США Джеймсом Мэттисом проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками "для обсуждения следующих шагов по линии дипломатических контактов".