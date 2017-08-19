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Дальнее зарубежье 19.08.2017 09:20

В госдепе США планируют выработать до 1 сентября ответные шаги на сокращение своего дипприсутствия в РФ

Госдепартамент США по-прежнему рассчитывает до 1 сентября определиться с ответными мерами на решение РФ сократить на своей территории американское дипприсутствие, заявила в пятницу представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Мы по-прежнему нацелены на 1 сентября, и планируем выполнить эту работу", - сказала она на брифинге журналистам.

При этом Х.Нойерт отказалась сообщать, какие именно ответные шаги могут предпринять США.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]