В госдепе США планируют выработать до 1 сентября ответные шаги на сокращение своего дипприсутствия в РФ

Госдепартамент США по-прежнему рассчитывает до 1 сентября определиться с ответными мерами на решение РФ сократить на своей территории американское дипприсутствие, заявила в пятницу представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Мы по-прежнему нацелены на 1 сентября, и планируем выполнить эту работу", - сказала она на брифинге журналистам.

При этом Х.Нойерт отказалась сообщать, какие именно ответные шаги могут предпринять США.