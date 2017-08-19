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Дальнее зарубежье 19.08.2017 10:55

Глава Европарламента соболезнует в связи с вооруженным нападением в финском Турку

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни выразил соболезнования в связи с вооруженным нападением на людей в Турку.

"С большой обеспокоенностью слежу за ужасными новостями из Финляндии. Мои молитвы обращены к невинным жертвам", - написал А.Таяни в своем "Твиттере" в пятницу вечером.

Ранее в пятницу правоохранительные органы Финляндии сообщили, что число погибших в результате нескольких нападений с ножом, происшедших в финском городе Турку, увеличилось до двух человек.

Еще восемь человек получили ранения.

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Тэги: ЕС, ФИНЛЯНДИЯ, НАПАДЕНИЕ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]