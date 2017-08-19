Глава Европарламента соболезнует в связи с вооруженным нападением в финском Турку

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни выразил соболезнования в связи с вооруженным нападением на людей в Турку.

"С большой обеспокоенностью слежу за ужасными новостями из Финляндии. Мои молитвы обращены к невинным жертвам", - написал А.Таяни в своем "Твиттере" в пятницу вечером.

Ранее в пятницу правоохранительные органы Финляндии сообщили, что число погибших в результате нескольких нападений с ножом, происшедших в финском городе Турку, увеличилось до двух человек.

Еще восемь человек получили ранения.