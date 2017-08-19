Число пострадавших от нападения в финском городе Турку выросло до десяти

Число пострадавших от нападения в пятницу в финском городе Турку выросло до десяти.
По данным полиции, от ножевых ранений умерли два человека, еще восемь раненых находятся в центральной больнице университета Турку, сообщил в субботу финский портал телерадиовещания Yle. Ранее сообщалось о двух погибших и шести раненых.
Состояние трех пострадавших ночью было признано критическим, они находятся в отделении реанимации. В больницу был вызван дополнительный медицинский персонал, здесь же усилены меры безопасности.
По данным полиции, все пострадавшие были случайными прохожими и не имели никаких связей с предполагаемым убийцей, который после ранения при задержании полицейскими также находится сейчас в больнице.
Как рассказала журналистам министр внутренних дел Финляндии Паула Рисикко (Paula Risikko), следствие покажет, каков был мотив преступления. По ее словам, "личность его пока не установлена, скорее всего, речь идет о человеке, похожем на иностранца - миграционная служба проверяет, был ли он зарегистрирован в стране".
Нападавший еще не допрошен, полиция собирается сделать это как можно быстрее.
Как рассказал начальник управления полиции Сеппо Колехмайнен (Seppo Kolehmainen), "полиция пока не подтверждает, что речь идет о терроризме". По его словам, "полиция пока не может подтвердить, что нападавший был один, но считает это вероятным".
Полиция провела ряд операций в разных концах Финляндии. По данным Центральной уголовной полиции, в ходе операций задержано четыре человека. Их допросы уже начались. Многое для нее еще неясно. Полиция пообещала провести пресс-конференцию в субботу в 14:00.
В Домском соборе Турку в пятницу поздно вечером прошло экуменическое богослужение в память о погибших. На службе присутствовал президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinisto).
Как сообщалось, в пятницу в 16:02 полиция города Турку получила сигнал тревоги. По сообщениям очевидцев, в центре города на расположенных неподалеку друг от друга площадях Пуутори и Кауппатори неизвестный нападал с ножом на прохожих. Один из них скончался на месте трагедии, второй умер в больнице.
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