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Дальнее зарубежье 19.08.2017 10:35

Число пострадавших от нападения в финском городе Турку выросло до десяти

Число пострадавших от нападения в пятницу в финском городе Турку выросло до десяти.

По данным полиции, от ножевых ранений умерли два человека, еще восемь раненых находятся в центральной больнице университета Турку, сообщил в субботу финский портал телерадиовещания Yle. Ранее сообщалось о двух погибших и шести раненых.

Состояние трех пострадавших ночью было признано критическим, они находятся в отделении реанимации. В больницу был вызван дополнительный медицинский персонал, здесь же усилены меры безопасности.

По данным полиции, все пострадавшие были случайными прохожими и не имели никаких связей с предполагаемым убийцей, который после ранения при задержании полицейскими также находится сейчас в больнице.

Как рассказала журналистам министр внутренних дел Финляндии Паула Рисикко (Paula Risikko), следствие покажет, каков был мотив преступления. По ее словам, "личность его пока не установлена, скорее всего, речь идет о человеке, похожем на иностранца - миграционная служба проверяет, был ли он зарегистрирован в стране".

Нападавший еще не допрошен, полиция собирается сделать это как можно быстрее.

Как рассказал начальник управления полиции Сеппо Колехмайнен (Seppo Kolehmainen), "полиция пока не подтверждает, что речь идет о терроризме". По его словам, "полиция пока не может подтвердить, что нападавший был один, но считает это вероятным".

Полиция провела ряд операций в разных концах Финляндии. По данным Центральной уголовной полиции, в ходе операций задержано четыре человека. Их допросы уже начались. Многое для нее еще неясно. Полиция пообещала провести пресс-конференцию в субботу в 14:00.

В Домском соборе Турку в пятницу поздно вечером прошло экуменическое богослужение в память о погибших. На службе присутствовал президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinisto).

Как сообщалось, в пятницу в 16:02 полиция города Турку получила сигнал тревоги. По сообщениям очевидцев, в центре города на расположенных неподалеку друг от друга площадях Пуутори и Кауппатори неизвестный нападал с ножом на прохожих. Один из них скончался на месте трагедии, второй умер в больнице.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАПАДЕНИЕ, ПОСТРАДПВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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